حمد المقبالي: أشعر بالإحباط وأتمنى العودة بالمركز الثالث

أعرب حمد المقبالي، حارس مرمى منتخب الإمارات، عن شعوره بخيبة الأمل والإحباط بعد الخسارة أمام المنتخب المغربي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت على استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب.

وقال المقبالي: «أشعر بخيبة أمل كبيرة وإحباط، لأننا كنا نستحق نتيجة أفضل من ذلك أمام المنتخب المغربي القوي، وسنسعى للعودة بالمركز الثالث رغم أنه لا يوفي طموحنا الذي بدأنا به مشاركتنا بالوصول إلى نهائي كأس العرب».

وأضاف: «حاولنا أمام المغرب الوصول إلى المباراة النهائية بالحفاظ على نظافة شباكنا والمبادرة بالتسجيل، ولكن لم يحالفنا التوفيق، لأن في كرة القدم إذا لم تسجل تستقبل. ومع هذا وصلنا إلى المرمى المغربي أكثر، حسب اعتقادي، والمنافس استفاد من الفرص التي لاحت أمامه للتسجيل، وفي النهاية هذه كرة القدم».

وأوضح: «الإجهاد كان أحد أسباب خسارة اليوم، بعدما سيطر على أغلب اللاعبين، لأننا لعبنا 5 مباريات في وقت قصير، إذ نخوض تقريباً مباراة كل 48 ساعة، وحصلنا على راحة أقل يوماً من المنتخب المغربي، ولكن هذا ليس عذراً لأنه نظام البطولة منذ البداية، ونحن مقيّدون به».