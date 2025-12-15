المغرب يفوز على الإمارات ويتأهل إلى نهائي كأس العرب

تعثر منتخب الإمارات في بطولة كأس العرب الحالية في قطر، بالخسارة أمام المنتخب المغربي بثلاثية نظيفة سجلها كريم البركاوي وأشرف المهديوي وعبدالرزاق حمد الله في الدقائق 28 و83 و2 من الوقت بدل الضائع، في المباراة التي جرت ضمن الدور نصف النهائي على استاد خليفة الدولي مساء اليوم.

وانتقل «الأبيض» للمنافسة على مباراة تحديد المركز الثالث المقررة الخميس المقبل، فيما يخوض المنتخب المغربي في اليوم نفسه المباراة النهائية على كأس العرب.

وتبادل المنتخبان السيطرة في الشوط الأول مع أفضلية نسبية للمنتخب المغربي، الذي سدد لاعبوه كريم البركاوي وأنس باش كرتين أمسكهما حارسنا حمد المقبالي في الدقيقتين 7 و10، ورد «الأبيض» بتسديدة متسرعة من لاعبنا كايو لوكاس في الدقيقة 19 مرت بجوار القائم، ثم بتسديدة من لاعبنا برونو أوليفيرا ذهبت سهلة بين يدي الحارس المغربي المهدي بن عبيد في الدقيقة 25.

وتمكن المنتخب المغربي من التسجيل في الدقيقة 28 بكرة رأسية قوية من كريم البركاوي، بعد كرة عرضية وغياب للرقابة الدفاعية من لاعبينا، وبعدها حول المقبالي بتصدٍ رائع تسديدة مغربية خطيرة من أمين زحزوح في الدقيقة 35، ولم تشهد الدقائق التالية تغييراً في النتيجة، ليحسم «أسود الأطلس» الشوط الأول لصالحهم بهدف دون مقابل.

ونشط منتخب الإمارات مع انطلاقة الشوط الثاني، وسدد روبن فيليب كرة قوية تصدى لها بصعوبة المهدي بن عبيد حارس المغرب في الدقيقة 47.

وبعدها لعب نيكولاس خيمينيز ركلة ركنية قابلها برونو أوليفيرا بكرة رأسية قوية لامست العارضة المغربية في طريقها إلى خارج الملعب في الدقيقة 52، واستمر ضغط منتخب الإمارات في الدقائق التالية، لكنه افتقد اللمسة الأخيرة، فيما لم يشهد المقبالي أي خطورة حقيقية تُذكر حتى الدقيقة 83، عندما لعب المنتخب المغربي هجمة مرتدة سريعة، ومرر البديل عبد الرزاق حمد الله الكرة إلى البديل الآخر أشرف المهديوي، الذي سددها أرضية زاحفة في شباك مرمانا، ليحسم نتيجة المباراة لمصلحة المغرب، ثم أضاف حمد الله الهدف الثالث للمنتخب المغربي في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع للمباراة.