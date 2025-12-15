خطة هادئة خلف الكواليس.. ريال مدريد يجهز لمرحلة ما بعد فينيسيوس

يواصل نادي ريال مدريد تحركاته بهدوء خلف الكواليس تحسبًا لسيناريو محتمل يتمثل في رحيل البرازيلي فينيسيوس جونيور، في ظل الجمود الذي يسيطر على مفاوضات تجديد عقده الممتد حتى يونيو 2027، دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، تشعر بقلق متزايد من تأخر حسم الملف، خاصة مع مخاوف من دخول اللاعب عامه الأخير دون تجديد، ما قد يفتح الباب أمام سيناريو الرحيل المجاني، وهو ما يرفضه ريال مدريد تمامًا.

وأوضحت المصادر أن الخلاف الرئيسي يتمحور حول المطالب المالية، إذ يسعى فينيسيوس للحصول على راتب سنوي يصل إلى 30 مليون يورو ليصبح الأعلى أجرًا في الريال، وهو مطلب قوبل برفض واضح من الإدارة التي تفضل الحفاظ على هيكل الرواتب داخل النادي.

وبحسب تقارير شبكة «ESPN»، اتفق الطرفان ضمنيًا على تأجيل استئناف المفاوضات إلى ما بعد كأس العالم 2026، وهو ما دفع ريال مدريد إلى دراسة البدائل مبكرًا، دون انتظار الوصول إلى مرحلة ضغط زمني قد تضعف موقفه التفاوضي.

وتضع إدارة ريال مدريد اسم الفرنسي مايكل أوليسيه، جناح بايرن ميونخ، على رأس قائمة البدائل المحتملة، في ظل متابعة دقيقة لتطوره وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، مع امتلاكه قيمة سوقية تقدر بنحو 100 مليون يورو.

وأكدت صحيفة «كيكر» الألمانية أن ناديًا إسبانيًا كبيرًا أبدى استعداده لدفع هذا الرقم، دون ذكر الاسم صراحة، إلا أن المؤشرات المالية وسقف الصفقات يؤكدان أنه ريال مدريد، في وقت تبدو فيه الأندية الأخرى غير قادرة على الدخول في سباق مماثل.

وتعكس الأرقام موسمًا مميزًا لأوليسيه مع بايرن ميونخ، بعدما خاض 28 مباراة وأسهم في 27 هدفًا، بواقع 11 هدفًا و16 تمريرة حاسمة، ما يعزز قناعة ريال مدريد بكونه خيارًا فنيًا جاهزًا حال تطور ملف فينيسيوس نحو الرحيل.