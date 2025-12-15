آينتراخت فرانكفورت أذكى أندية العالم.. والهلال والنصر يسجلان أسوأ الأرصدة



يعد آينتراخت فرانكفورت الألماني، أذكى أندية العالم في سوق الانتقالات منذ يناير 2021 وحتى الآن، من حيث الميزانيات المالية للاعبين المحترفين، باستثناء التعاقدات مع أكاديميات الشباب، والذين انتقلوا بالفعل إلى فرق أخرى بشكل دائم، وذلك برصيد إيجابي قدره 286 مليون يورو، بعد 364 مليون يورو إيرادات، و78 مليون يورو نفقات.



ويتقدم النادي الألماني على برايتون آند هوف، ولديه رصيد إيجابي 221 مليون يورو، وشتوتغارت 178 مليون يورو، ويكمل أتالانتا 150 مليون يورو، وبنفيكا 147 مليون يورو، المراكز الخمسة الأولى.

وفي المقابل، سُجِّلت أسوأ أرصدة تداول للاعبين المتعاقد معهم والمنتقلين خلال السنوات الخمس الماضية لناديين سعوديين، وهما الهلال برصيد سالب 197 مليون يورو، والنصر برصيد سالب 104 ملايين يورو، وتلاهما ثلاثة فرق إنجليزية، وهي وست هام سالب 99 مليون يورو، أستون فيلا سالب 85 مليون يورو، ومانشستر يونايتد سالب 74 مليون يورو.



وإذا أضفنا اللاعبين الجدد في تشكيلة الفريق الأول منذ عام 2021، والذين لا يزالون مرتبطين بعقود مع أنديتهم الموقعة، وطرحنا سعر استحواذهم من القيمة التقديرية الحالية، وفقاً للنموذج الإحصائي المعد من المرصد العالمي لكرة القدم، يصبح آينتراخت فرانكفورت مرة أخرى أفضل نادٍ برصيد إيجابي 670 مليون يورو، بعد 286 مليون يورو للاعبين الذين تم إعدادهم وبيع عقودهم بالفعل، و384 مليون يورو للاعبين الذين تم إعدادهم، ولا تزال عقودهم مملوكة للنادي الألماني، متقدماً على ريال مدريد برصيد إيجابي 591 مليون يورو، مع مانشستر يونايتد في الطرف المقابل برصيد سلبي 482 مليون يورو.



وتشمل التصنيفات فقط الأندية التي تجاوز إجمالي إنفاقها وإيراداتها على الانتقالات 10 ملايين يورو منذ عام 2021، وتأخذ الميزانيات العمومية في الاعتبار الإضافات، سواءً تم دفعها أو استلامها بالفعل، بالإضافة إلى المبالغ المكتسبة من بيع اللاعبين.