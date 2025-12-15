تحديد موعد جراحة يزن النعيمات





حدد الاتحاد الأردني لكرة القدم الأربعاء المقبل موعداً لإجراء العملية الجراحية لنجم المنتخب الأردني الأول يزن النعيمات، بعدما أصيب بقطع كامل في الرباط الصليبي خلال مباراة «النشامى» في ربع نهائي كأس العرب أمام المنتخب العراقي.

وأوضح الاتحاد أنه سيتم إجراء الجراحة في مستشفى سبيتار في العاصمة القطرية الدوحة، وأن فترة العلاج تحتاج إلى ما لا يقل عن 6 أشهر.

ووفق إعلان الاتحاد الأردني، تبدو إمكانية لحاق النعيمات بالمشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم صعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الأردني يخوض مواجهة صعبة مساء اليوم أمام المنتخب السعودي على استاد البيت، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب.