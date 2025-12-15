«مش لاقيين نشرب».. لاعب الزمالك السابق يكشف كواليس قاسية داخل النادي



كشف محمد أشرف «روقا»، لاعب الزمالك السابق، عن تفاصيل صادمة تتعلق بأزمة توفير المياه داخل الفريق خلال فترته بالنادي، مؤكداً أن المعاناة لم تكن فنية فقط، بل امتدت إلى أبسط الاحتياجات اليومية للاعبين. وأوضح روقا، في تصريحات تلفزيونية، أن الفريق كان يتوجه أحياناً إلى التدريبات دون وجود مياه للشرب، ما وضع اللاعبين في موقف صعب خلال الحصص التدريبية، وخاصة مع ارتفاع الأحمال البدنية.



وأشار «روقا» إلى أن البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق اضطر في بعض الفترات إلى شراء زجاجات المياه على نفقته الخاصة، لتخفيف معاناة اللاعبين، دون أن يعرض مساعدات مالية مباشرة، مكتفياً بتوفير الضروري داخل حدود الإمكانات المتاحة.



وروى لاعب الزمالك السابق أن الأزمة كانت تتكرر أيضاً خلال المعسكرات، حيث كان اللاعبون يجمعون زجاجات المياه المتبقية من وجبة الغداء داخل الفندق لاستخدامها لاحقاً في يوم المباراة، في مشهد يعكس قسوة الظروف التي مر بها الفريق.



وأكد لاعب الزمالك السابق، أن هذه الوقائع ليست أسرار غرفة ملابس، بل واقع يومي عاشه اللاعبون، مشدداً على أن الحديث عنها يأتي في إطار توضيح حجم المعاناة، وليس لتصفية حسابات أو إثارة الجدل. اختتم روقا تصريحاته بالتأكيد على احترامه لنادي الزمالك وجماهيره، موضحاً أنه صبر على كثير من الأزمات خلال فترة وجوده، إيماناً بقيمة القميص، رغم الظروف الصعبة التي أثرت في الاستقرار داخل الفريق.