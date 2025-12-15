صلاح يضع شرطه الوحيد لمواصلة مشواره مع ليفربول

أبلغ محمد صلاح إدارة نادي ليفربول برغبته في الرحيل عن النادي في حال استمراره في أداء دور البديل، في موقف قد يعيد فتح ملف مستقبل قائد المنتخب المصري مع الريدز خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ودخل صلاح في أزمة واضحة مع المدير الفني آرني سلوت، بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في 4 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، وبعد المباراة الثالثة التي جلس فيها بديلاً، خرج وأدلى بتصريحات قاسية ضد المدرب، وهو ما ترتب عليه استبعاده من قائمة مباراة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا قبل أن يعود للمشاركة لاحقًا في مواجهة برايتون كبديل ويصنع هدف الفوز.

وبحسب موقع TEAMtalk فإن صلاح أبلغ إدارة ليفربول رسميًا بأنه قد يفكر في إنهاء تعاقده بالتراضي إذا استمر في التعامل معه كلاعب بديل، معتبرًا أن هذا الوضع لا يتماشى مع طموحاته في أواخر مراحل عطائه الكروي.

ورفضت إدارة ليفربول في الوقت الحالي المقترح بإنهاء التعاقد بالتراضي، مع الإبقاء على خيارات النقاش مفتوحة بين الطرفين، مؤكدين في الوقت ذاته عدم رضاهم عن الطريقة التي تعامل بها اللاعب خلال الأزمة الأخيرة.

وتترقب عدة أندية في الدوري السعودي تطورات الموقف، وقد تتحرك رسميًا للتفاوض على ضم صلاح إذا وردت إشارة إيجابية من النادي الإنجليزي في الأسابيع المقبلة، خاصة في حال تعلق المستقبل بصورة واضحة في يناير.

وتظهر تقارير إضافية أن ليفربول لا يعتزم بيع صلاح بسهولة، لكنه قد يوافق على رحيله في حال تلقى عرضًا مناسبًا من حيث القيمة المالية، ويتوقع أن يكون العرض قريبًا من 100 مليون جنيه إسترليني لتسهيل رحيله.