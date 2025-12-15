هالاند يكسر رقم رونالدو التاريخي في مانشستر

كسر النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، رقمًا تاريخيًا كان مسجلًا باسم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترتيه مع مانشستر يونايتد، بعدما تجاوز حصيلته التهديفية في مدينة مانشستر بأرقام مميزة وسرعة غير مسبوقة.

وسجل هالاند هدفين في فوز مانشستر سيتي على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي، ليرفع رصيده إلى 147 هدفًا بقميص السيتيسينز خلال 168 مباراة فقط في جميع المسابقات.

وتجاوز النجم النرويجي بذلك حصيلة كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد، والتي بلغت 145 هدفًا في 346 مباراة خاضها اللاعب البرتغالي على فترتين مع «الشياطين الحمر» بين عامي 2003 و2009، ثم 2021 و2022.

ويعكس الفارق الكبير في عدد المباريات بين اللاعبين مدى الكفاءة التهديفية العالية لهالاند منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي في صيف 2022 قادمًا من بوروسيا دورتموند، حيث فرض نفسه سريعًا كأحد أبرز المهاجمين في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وتتوزع أهداف هالاند الـ 147 مع مانشستر سيتي بين 102 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، و32 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، و9 أهداف في كأس إنجلترا، إلى جانب 3 أهداف في كأس العالم للأندية، وهدف واحد في كأس رابطة المحترفين.

ويواصل هالاند تعزيز أرقامه هذا الموسم بتسجيله 23 هدفًا في 22 مباراة حتى الآن، بعدما سبق له تسجيل 52 هدفًا في موسمه الأول، و38 هدفًا في الثاني، و34 هدفًا في الموسم الماضي.