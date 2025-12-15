لحظة عائلية تحمل حلمًا وطنيًا لمحمد صلاح قبل أمم أفريقيا

ظهر محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، في إعلان جديد حمل أبعادًا إنسانية ووطنية، قبل أيام قليلة من انطلاق مشواره مع «الفراعنة» في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقررة إقامتها في المغرب، في مشهد أعاد تسليط الضوء على طموح لم يكتمل بعد في مسيرة قائد الفراعنة.

وشارك صلاح في إعلان ترويجي لإحدى شركات المشروبات الغازية، ظهر خلاله برفقة ابنتيه مكة وكيان، في حوار بسيط عكس ذهنيته التنافسية الدائمة، حين أجاب عن سبب ذهابه للتدريب في يوم عطلة بجملة مختصرة: «أريد أن أفوز»، قبل أن يختصر حلمه الأكبر في رد لافت: «لا لسه.. دي مصر»، في إشارة واضحة إلى رغبته في قيادة المنتخب للتتويج القاري.

ويستعد صلاح للانضمام رسميًا إلى معسكر منتخب مصر، اليوم الإثنين، استعدادًا لخوض منافسات البطولة التي تنطلق في 21 ديسمبر الجاري، حيث أوقعت القرعة «الفراعنة» في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أنغولا وزيمبابوي وجنوب أفريقيا.

ويحمل الإعلان بعدًا رمزيًا خاصًا، خاصة أن صلاح اقترب أكثر من مرة من منصة التتويج القارية دون أن ينجح في رفع الكأس، حيث خسر نهائي نسخة 2017 أمام الكاميرون، قبل أن يسقط مجددًا في نهائي نسخة 2021 أمام السنغال بركلات الترجيح.

ويعود آخر تتويج لمنتخب مصر بكأس أمم أفريقيا إلى عام 2010، أي قبل بروز محمد صلاح على الساحة الدولية، ما يجعل نسخة المغرب 2025 فرصة جديدة لقائد «الفراعنة» لربط مسيرته الاستثنائية مع الأندية الأوروبية بإنجاز طال انتظاره على الصعيد القاري.