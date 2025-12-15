فلسفة أرسنال تضعه رقم واحد عالميًا

فرض أرسنال نفسه على قمة تصنيف أفضل أندية العالم خلال الفترة الحالية، بعدما تصدر قائمة أعدتها شبكة التحليلات العالمية «أوبتا»، اعتمادًا على خوارزمية «إيلو» التي تقيم أداء الفرق استنادًا إلى نتائج أكثر من 2.5 مليون مباراة حول العالم، وليس فقط عدد البطولات المحققة.

واعتمد التصنيف على مزيج دقيق من العوامل، شمل قوة الدوري المحلي، ونوعية المنافسات القارية، واستمرارية النتائج، وعدد النقاط المحققة أمام خصوم ذوي تصنيفات مرتفعة، إلى جانب الوزن النسبي لكل بطولة وقوة القارة التي ينتمي إليها النادي.

وتصدر أرسنال القائمة برصيد 100 نقطة، رغم عدم تتويجه بأي لقب مؤخرًا، مستفيدًا من حضوره القوي في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب نتائجه الأوروبية، بعد بلوغه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، واستمراره هذا الموسم بين الفرق الأكثر ثباتًا على مستوى الأداء.

وجاء بايرن ميونخ في المركز الثاني برصيد 99.1 نقطة، مستندًا إلى هيمنته المحلية في ألمانيا واستقراره الفني، فيما حل باريس سان جيرمان ثالثًا بـ98 نقطة، مدعومًا بنجاحاته المحلية والقارية، وبلوغه نهائي كأس العالم للأندية وتفوقه على أندية كبرى في أوروبا.

وحافظ مانشستر سيتي على وجوده ضمن المراكز المتقدمة بحلوله رابعًا بـ97.1 نقطة، رغم عدم تتويجه بأي لقب خلال عام 2025، بينما تراجع برشلونة إلى المركز الخامس بـ96.2 نقطة، متأثرًا بنتائجه الأوروبية، على الرغم من تصدره الدوري الإسباني.

وأبرز التقرير أن قوة الدوري الإنجليزي الممتاز لعبت دورًا حاسمًا في تصدر أرسنال، إذ يمنح تصنيف «أوبتا» وزنًا أكبر للانتصارات المحققة في الدوريات الأعلى تنافسيًا، وهو ما منح كتيبة ميكيل أرتيتا أفضلية واضحة على منافسيها.

وأكد التصنيف أن فلسفة اللعب القائمة على الاستحواذ المنظم، والضغط العالي، والاستمرارية التكتيكية، كانت العامل الفارق في صعود أرسنال إلى الصدارة العالمية، في مؤشر يعكس أن كرة القدم الحديثة تقاس بجودة المشروع واستدامة الأداء.