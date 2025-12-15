أول ظهور لعلي مبخوت بعد غياب طويل



أخيراً، ظهر علي مبخوت مهاجم النصر بعد تعليق نشاطه الكروي مؤقتاً بسبب التحاقه بالخدمة الوطنية، وجاء أول ظهور للهداف التاريخي لدورينا عبر صورة نشرها زميله السابق في النصر واللاعب الحالي للشارقة، عادل تاعرابت على حسابه في «انستغرام»، ويظهر إلى جانبهما كل من ماجد حسن لاعب الشارقة ومروان أزرقان لاعب النصر.



وبالرغم من وجوده ضمن قائمة النصر في الموسم الكروي الحالي، إلا أن مبخوت لم يشارك في تدريبات الفريق ولم يكن من بين الخيارات المتاحة للمدرب الصربي سلافيسا يوكانوفيتش في المرحلة الأولى من الموسم.

وخاض مبخوت، الذي ينتهي عقده مع العميد نهاية الموسم الجاري، آخر مباراة مع الفريق، قبل الالتحاق بالخدمة الوطنية، في 4 أبريل الماضي أمام الوحدة والتي حسمها التعادل 2-2 وسجل فيها مبخوت آخر أهدافه في الدوري.