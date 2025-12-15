رسالة هادئة من الملعب.. فينيسيوس وألونسو يطويان صفحة الماضي

حمل مشهد العناق الذي جمع تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد بفينيسيوس جونيور نجم الفريق، خلال مباراة الميرنغي أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، دلالة واضحة على تغير الأجواء داخل الفريق، في توقيت كثرت فيه التكهنات حول توتر العلاقة بين المدرب الإسباني ونجمه البرازيلي.

وشارك فينيسيوس أساسيًا في اللقاء الذي انتهى 1/2 للريال، ونجح في صناعة هدف الفوز الذي وقع عليه رودريغو في الدقائق الأخيرة، قبل أن يقرر ألونسو استبداله، وهي لحظة اعتاد البعض تفسيرها سابقًا بوصفها مؤشرًا على فتور العلاقة، لكنها جاءت هذه المرة مختلفة، بعدما بادر اللاعب بعناق مدربه.

وعكس هذا التصرف صورة مغايرة لما تردد خلال الأسابيع الماضية عن توتر العلاقة بين الطرفين، خاصة في ظل الضغوط التي يعيشها ريال مدريد بسبب تذبذب النتائج، ليبدو العناق بمثابة رسالة هادئة تؤكد أن ما يتداول خارج الملعب لا يعكس بالضرورة ما يجري داخله.

وعلق تشابي ألونسو على اللقطة بشكل مباشر، مؤكدًا أن الأجواء داخل غرفة الملابس يسودها التماسك، بقوله: «العناق مع فيني؟ داخل غرفة الملابس نحن متحدون جدًا، هناك الكثير من الضجيج القادم من الخارج»، في إشارة واضحة إلى أن الفريق يعيش حالة انسجام بعيدًا عن الجدل الإعلامي.