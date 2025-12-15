مباراة ألافيس تدخل روديجر نادي المئويين في ريال مدريد

دخل أنطونيو روديجر قائمة اللاعبين المئويين في ريال مدريد، بعدما خاض مباراته رقم 100 بقميص النادي الملكي خلال مواجهة ألافيس، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإسباني، ليواصل المدافع الألماني ترسيخ مكانته كأحد الركائز الأساسية في الخط الخلفي منذ انضمامه إلى الفريق.

وشارك روديجر في فوز ريال مدريد على ألافيس بنتيجة 2-1، وهو الانتصار الذي رفع رصيد الفريق إلى 39 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب «الليغا»، وقلص الفارق مع برشلونة المتصدر إلى أربع نقاط، ليبقى الصراع مفتوحًا على الصدارة.

وببلوغه المباراة رقم 100، انضم روديجر إلى قائمة خاصة تضم أكثر اللاعبين الألمان مشاركة بقميص ريال مدريد، محتلاً المركز الخامس، خلف توني كروس «306 مباريات»، وأولي شتيليكه «215»، ومسعود أوزيل «105»، وسامي خضيرة «102»، ليعزز حضوره بين أبرز الأسماء الألمانية في تاريخ الميرنغي.

ومنذ انتقاله إلى ريال مدريد في صيف 2022، فرض روديجر نفسه عنصرًا أساسيًا داخل المشروع الفني للفريق، معتمدًا على قوته البدنية وخبرته الكبيرة في المباريات المحلية والأوروبية، ما جعله خيارًا ثابتًا في مختلف البطولات.

ويمتد عقد المدافع الألماني مع ريال مدريد حتى 30 يونيو 2026، في وقت يواصل فيه تقديم مستويات مستقرة تؤكد قيمته داخل الفريق، وتفتح أمامه فرصة التقدم أكثر في قائمة أكثر اللاعبين الألمان مشاركة بقميص النادي خلال المواسم المقبلة، حال تمديد عقده مع الميرنغي.