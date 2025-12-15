إنجازات بالجملة.. مبابي يفرض نفسه في ريال مدريد بأرقام تلامس إرث رونالدو

يواصل كيليان مبابي نجم ريال مدريد ترسيخ حضوره بقوة مع الميرنغي، بعدما حقق رقمًا جديدًا في الدوري الإسباني يضعه مباشرة على خطى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ويؤكد أن موسمه الثاني بقميص «الملكي» يسير بإيقاع استثنائي منذ الجولات الأولى.

وسجل مبابي هدف التقدم لريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس ضمن منافسات الجولة الـ 16 من «الليغا»، ليعزز صدارته لقائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 17 هدفًا، بفارق ستة أهداف عن أقرب ملاحقيه، في مؤشر واضح على تأثيره السريع داخل المنظومة الهجومية للفريق.

وعادل النجم الفرنسي أحد الأرقام التاريخية لكريستيانو رونالدو، بعدما وصل إلى 56 هدفًا مع ريال مدريد خلال عام ميلادي واحد «2025»، ليصبح ثالث أفضل رقم تهديفي في عام واحد بتاريخ النادي، وهو الرقم ذاته الذي سجله رونالدو في عام 2014، خلف رقميه القياسيين في 2012 و2013.

ودخل مبابي قائمة نادرة في «الليغا»، بعدما أصبح سادس لاعب فقط في القرن الـ 21 يسجل 17 هدفًا أو أكثر بعد مرور 17 جولة من عمر المسابقة، لينضم إلى أسماء ثقيلة مثل كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، صامويل إيتو، دييجو كوستا، وراداميل فالكاو.

وعزز مبابي أرقامه على مستوى العام الميلادي، بعدما وصل إلى 73 مساهمة تهديفية خلال 2025، ليكرر ثاني أفضل حصيلة تهديفية في مسيرته، في رقم يعكس استمرارية عالية بين التسجيل والصناعة، ويضعه ضمن أكثر لاعبي أوروبا تأثيرًا خلال العام.

كما اقترب مبابي من نخبة القرن الـ 21، بعدما أصبح رابع أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في عام ميلادي واحد «ناديًا ومنتخبًا» بين لاعبي الدوريات الخمسة الكبرى، خلف ميسي ورونالدو وليفاندوفسكي، وهو إنجاز يعكس حجم القفزة الرقمية التي حققها مع ريال مدريد.