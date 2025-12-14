الأحوال الجوية تؤجل مباراة فياريال وليفانتي



أُرجئت مباراة فياريال، التي كانت مقررة اليوم الأحد، على أرض ليفانتي، في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، بقرار من الاتحاد المحلي للعبة، بسبب تحذير من سوء الأحوال الجوية على الساحل الشرقي للبلاد. وقال الاتحاد الإسباني: بناء على توصيات السلامة المتعلقة بالأمطار الغزيرة المتوقعة في منطقة فالنسيا، ووفقاً للتحذيرات الحمراء الصادرة عن وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية، قرر قاضي المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم تأجيل المباراة. وكانت عدة مباريات في الدوري والكأس أُجلت العام الماضي، بعد فيضانات في المنطقة نفسها، أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص. ويحتل فياريال المركز الثالث بفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر، مع خوضه مباراتين أقل من حامل اللقب، فيما يقبع ليفانتي في المركز العشرين الأخير.