فان دايك: أريد بقاء صلاح في ليفربول لكن لا أحد يعلم ما سيحدث



قال المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك إنه يريد بقاء محمد صلاح في ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، رغم التصريحات النارية التي صدرت عن النجم المصري ضد النادي ومدربه الهولندي أرنه سلوت، لكن قائد «الحمر» أقر بأنه لا يعرف ما الذي سيحدث خلال الأسابيع المقبلة. وبعد استبعاده عن الفريق في مباراة منتصف الأسبوع ضد إنتر الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، عاد صلاح إلى تشكيلة ليفربول السبت في الفوز على برايتون 2-0 وشارك بديلاً في الشوط الأول بعد إصابة جو غوميز، ممرراً الكرة التي جاء منها الهدف الثاني بركلة ركنية، ليصبح أكثر لاعب مساهمة في الأهداف مع فريق واحد في تاريخ الدوري الممتاز «188 هدفاً و89 تمريرة حاسمة».



وأشعل صلاح جدلاً واسعاً عقب تصريحاته التي اتهم فيها النادي بـ«التخلي عنه» عقب جلوسه على دكة البدلاء لثلاث مباريات متتالية، قبل استبعاده عن لقاء إنتر.

وكانت مباراة السبت ضد برايتون الأخيرة لصلاح قبل التحاقه بمنتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية في المغرب التي تختتم في 18 يناير المقبل، فيما تعتمد مدة غيابه على مشوار مصر في البطولة. ويُنتظر بعد عودة صلاح إلى ليفربول، معرفة ما إذا كان سيبقى ضمن صفوف «ريدز». وبعد مباراة برايتون، قال سلوت إنه لا توجد مشكلة بحاجة إلى حل مع مهاجمه، لكن التكهنات حول مستقبل اللاعب لا تزال مستمرة.



بالنسبة للقائد فان دايك، الأمور واضحة، فهو يريد بقاء صلاح وقد أخبره بذلك، وقال: أود أن يبقى معنا لأنه أحد قادتنا، لكنه ذاهب إلى كأس الأمم الأفريقية سنبقى على تواصل خلال الأيام والأسابيع المقبلة كما نفعل دائماً، ولننتظر ما سيحدث. وأضاف: أتمنى له كل التوفيق هناك، وأن يعود إلينا، نأمل ذلك ليس لدي أي سيطرة على الأمر، نأمل أن يحقق النجاح هناك، ونأمل جميعاً أن يعود ليكون مهماً لبقية الموسم، لكن في المقابل، نحن نعرف كرة القدم ولا أحد يعلم ما سيحدث.



ورأى فان دايك أن ذلك يثبت أن غرفة الملابس لم تتأثر بقضية صلاح، مضيفاً: كقائد، عليّ التعامل مع رد فعل اللاعبين تجاه الأمر، وكان ردهم مثالياً حتى «مو»، في النهاية، كان رد فعله جيداً أيضاً. كما أشاد فان دايك بسلوت لطريقة تعامله مع الفترة الصعبة التي جعلت ليفربول يتقهقر في ترتيب الدوري الممتاز.



وأضاف: هناك الكثير من الضوضاء والضغط من العالم الخارجي، وهذا طبيعي لأننا لم نقترب من المستوى الذي قدمناه الموسم الماضي. لكن من وجهة نظري، ومن خلال المحادثات اليومية، أعتقد أن سلوت تعامل مع الأمر بشكل جيد جداً، هذه اللحظة فرصة جيدة لرؤية رد فعل الجميع. أعتقد أن المدرب قام بعمل مثالي.