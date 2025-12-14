لويس إنريكي: لا نستطيع السيطرة على أداء الحكام



كشف لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، توقفه عن انتقاد التحكيم عقب المباريات، بغض النظر عن مستوى الأخطاء، وقال بنبرة تعكس حصيلة سنوات طويلة في أعلى مستويات كرة القدم، أن قراره لم يكن وليد اللحظة، بل نتيجة قناعة ترسخت لديه مع مرور الوقت وتقدم سنوات عمره في الملاعب.



وقال المدرب الإسباني إن دور المدرب لا يكمن في ملاحقة قرارات الحكام، بل في توجيه اللاعبين نحو ما يملكون السيطرة عليه داخل الملعب، وأضاف: الانشغال بالتحكيم يعد تشتيتاً ذهنياً، بينما التركيز على الأداء، والانضباط، وتصحيح الأخطاء، هو الطريق الأقصر للتطور والنجاح، بعد السنوات الطويلة في الملاعب وصلت إلى قناعة بأنه يجب أن نركز على الأشياء التي نتحكم فيها ونستطيع تغييرها مثل الأداء في الملعب أمام أداء الحكام ليس شيئاً نمتلك السيطرة عليه.



ولم يكن تصريح إنريكي مجرد تبرير للصمت في الوقت الذي ارتفعت فيه أصوات بعض جماهير ناديه ضد التحكيم في الفترة الأخيرة، بل رسالة مباشرة وغير معلنة لكل من اعتاد مهاجمة التحكيم باستمرار، مفادها أن هذا النهج لا يغير الواقع، ولا يصنع فريقاً أفضل، وأن المدرب الذي يتحمل المسؤولية ويختار التركيز على فريقه، يمنح لاعبيه بيئة ذهنية أكثر استقراراً، ويعزز ثقافة الاحتراف داخل المجموعة.