«الأبيض» يواجه المغرب.. مهمة صعبة وكتابة تاريخ جديد بكأس العرب



يخوض منتخبنا الوطني «الأبيض» في الساعة السادسة والنصف مساء غد الاثنين بتوقيت الإمارات، مواجهة صعبة أمام المنتخب المغربي على استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، في المباراة الأولى من الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب، ويسعى كل من المنتخبين لتحقيق إنجاز جديد عبر حسم بطاقة الوصول إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب على استاد لوسيل الخميس المقبل، ولذا يتوقع أن تأتي مواجهة الغد بين الطرفين، حافلة بندية كبيرة وذات قيمة تنافسية عالية في أولى المواجهات المباشرة بين المنتخبين على الصعيد العربي.



يسعى منتخبنا الوطني في ظهوره العربي الثالث بعد نسختي 1998 و2021، إلى مواصلة مسار النتائج الإيجابية، طامحاً ببلوغ المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه، بعدما استطاع تجاوز عقبة نظيره الجزائري في ربع النهائي بالفوز بركلات الترجيح 7 ـ 6، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 ـ 1، وقبلها تجاوز «الأبيض» مرحلة المجموعات بحلوله ثانياً في مجموعته الثالثة، بجمعه 4 نقاط من التعادل مع مصر 1 ـ 1 في الجولة الثانية، والتغلب على الكويت 3 ـ 1 في الجولة الثالثة والأخيرة، وقبلهما خسر الجولة الأولى أمام الأردن 1 ـ 2.



وستكون مباراة منتخبنا هي الثانية في تاريخه بالدور نصف النهائي بعدما وصل إلى الدور نفسه في نسخة قطر عام 1998، وخسر حينها أمام المنتخب القطري 1 ـ 2، وفي النسخة الماضية في قطر 2021، ودع «الأبيض» البطولة من مرحلة الدور ربع النهائي بالخسارة أمام المنتخب القطري، ولذا يدخل منتخبنا مواجهة المغرب بمعنويات عالية وطموحات كبيرة، بعد أن تمكن من التغلب على حامل اللقب المنتخب الجزائري في ربع النهائي، ما منحه دفعة قوية بتواجده في قائمة المرشحين للتأهل للمباراة النهائية تحت قيادة مدربه الروماني أولاريو كوزمين، ونجومه التي تألقت بشكل كبير في البطولة، وأبرزهم يحيى الغساني ونيكولاس خيمنيز، والحارس حمد المقبالي الذي كان له دور بارز في تحقيق الانتصار في الدور ربع النهائي.



في المقابل، بلغ منتخب المغرب مرحلة نصف النهائي بعد تجاوزه عقبة نظيره السوري بهدف دون رد في الدور ربع النهائي، وقبلها تمكن من تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط عقب الفوز على منتخب جزر القمر 3 ـ 1 في الجولة الأولى، والتعادل مع عمان بدون أهداف في ثاني الجولات، والفوز على المنتخب السعودي بهدف نظيف في الجولة الثالثة والأخيرة، وخلال مبارياته أكد المنتخب المغربي، قدرات دفاعية كبيرة بتلقيه هدفاً واحداً، ليكون الأقل استقبالاً للأهداف من بين جميع منتخبات البطولة العربية.



ويبحث منتخب المغرب عن بلوغ النهائي، ساعياً لمواصلة مشواره بنجاح في البطولة من أجل التتويج للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حصد اللقب للمرة الأولى في نسخة السعودية عام 2012، عندما تغلب على المنتخب الليبي بركلات الترجيح 3 ـ 1، عقب انتهاء المباراة بالتعادل 1 ـ 1، ويعول المنتخب المغربي بقيادة المدرب طارق السكتيوي، على مجموعة من اللاعبين الذين قدموا أداء عالياً في دور المجموعات وربع النهائي، على غرار كريم البركاوي الذي سجل هدفين في البطولة، وطارق تيسودالي وسفيان بوفتيني وأمين زحزوح وأسامة طنان.