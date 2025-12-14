كوزمين: نواجه المغرب بعدما واجهنا أقوى منتخبات كأس العرب



أكد أولاريو كوزمين مدرب منتخبنا الوطني، أن «الأبيض» تنتظره مواجهة عربية مهمة قوية وصعبة أخرى عندما يلتقي المنتخب المغربي مساء غد الاثنين، على استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، في المباراة الأولى من الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب.



وقال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: واجهنا أقوى منتخبات البطولة مثل الأردن ومصر والجزائر، والآن علينا مواجهة المغرب المنتخب القوي جداً، ونسعى لتقديم مباراة جيدة ومواصلة المشوار في البطولة، ولدينا العديد من الحسابات الخاصة قبل تلك المباراة، لأنه عندما تصل إلى هذه المراحل تعول كثيراً على التطور الذهني للاعبين».



وأضاف: «نحاول دائماً السيطرة على المباراة والدفاع الصحيح وإيجاد الحلول في كل مباراة نخوضها، وفي هذه الأدوار المتقدمة، يجب خوض مواجهاتها بمستوى كبير دفاعياً وهجومياً، مع ملاحظة أن طريقة لعبنا اختلفت بالمقارنة مع بداية البطولة، وذلك في ظل مساندة الجماهير الحماسية الكبيرة».



وعن الفوارق بين فرق شمال أفريقيا وآسيا، وشكواه من ضيق الوقت بين مباريات كأس العرب، قال المدرب الروماني: «دول شمال أفريقيا لديها الكثير من اللاعبين، ويمارسون الكرة في الشوارع وعلى السواحل، ونحاول أن نستفيد دائماً من اللعب معهم بسبب حالتهم البدنية العالية، ونحن نعمل على كل جوانب المباراة، ونحاول دائماً قيادة المباراة وعدم استقبال أهداف، وبالتأكيد عندما يكون لديك يوم راحة إضافي، يشكل هذا استفادة للفريق».



من جانبه، قال عادل الحوسني حارس مرمى منتخبنا الوطني: «طموحاتنا كبيرة في كأس العرب، ومباراتنا أمام المغرب لن تكون سهلة على المنتخبين، ولكن بعد الوصول إلى المربع الذهبي، الكل على أتم الاستعداد لمواجهة المغرب، وهدفنا الوصول إلى المباراة النهائية والاستمرار في المنافسة على اللقب، ونحن نستمتع بتواجد جماهيرنا، وهم الرقم واحد دائماً، وكلنا في المنتخب على قلب واحد، ونقاتل بروح عالية في كل مباراة وهذا ما يميزنا».