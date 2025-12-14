السعودية والأردن.. مواجهة كل الاحتمالات بنصف نهائي كأس العرب



يلتقي المنتخبان السعودي والأردني على استاد البيت في الساعة التاسعة والنصف من مساء غدٍ الاثنين بتوقيت الإمارات، في مواجهة واعدة في ختام الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب، وستحمل المواجهة بين المنتخبين اللذين حسما مقعديهما في بطولة كأس العالم 2026، طابعاً خاصاً في ظل المردود الذي قدماه خلال النسخة الحالية من البطولة العربية، ما يشير إلى تقارب كبير بينهما على الصعيد الفني، ويجعل الباب مفتوحاً على جميع الاحتمالات لتحديد هوية المنتخب الذي سيتأهل إلى النهائي المقرر الخميس المقبل، على استاد لوسيل.



وستكون مواجهة الغد الثالثة بين المنتخبين اللذين سبق أن التقيا مرتين، وتبادلا الفوز بمباراة لكل منهما، وحجز المنتخب السعودي مقعده في الدور نصف النهائي بعد تخطيه عقبة نظيره الفلسطيني 2-1، عقب التمديد لشوطين إضافيين في الدور ربع النهائي في استاد لوسيل الخميس الماضي، وقبلها استطاع «الأخضر» السعودي تجاوز مرحلة المجموعات بعدما حل ثانياً في المجموعة الثانية بجمعه 6 نقاط من انتصارين على عمان 2-1 في الجولة الأولى، وأمام جزر القمر 3-1 في الجولة الثانية، قبل أن ينهي مشواره بالخسارة أمام نظيره المغربي بهدف دون مقابل، وتشير نتائج «الأخضر» إلى حالة من التوازن وقدرة على التهديف والوصول إلى مرمى المنافسين.



ويدخل منتخب السعودية المواجهة، طامحاً لبلوغ النهائي للاقتراب خطوة من الحصول على اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بعد أن توج مرتين من قبل في نسختي قطر والكويت 1998 و2002، ويعول الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي على أسماء بارزة بالتشكيلة الأساسية، ويأتي على رأسهم أفضل لاعب في آسيا سالم الدوسري، إضافة إلى فراس البريكان وعلي مجرشي، ومحمد كنو الذي سجل 3 أهداف في البطولة.



في المقابل، يسعى المنتخب الأردني المتألق في هذه النسخة، إلى مواصلة مسار النتائج الإيجابية، بعدما تمكن من تحقيق العلامة الكاملة في البطولة العربية بحصد 4 انتصارات متتالية، وبلغ «النشامى» الدور نصف النهائي بالفوز على نظيره العراقي بهدف دون رد في المواجهة التي جرت على استاد المدينة التعليمية الجمعة الماضي، وخلال مرحلة المجموعات، استهل المنتخب الأردني مشواره بالفوز على الإمارات 2-1، قبل التغلب على الكويت 3-1 في الجولة الثانية، كما تجاوز المنتخب المصري بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة والأخيرة، ما يشير إلى قوة هجومية وقدرات تهديفية واضحة تزيد من ترشيحات وصوله إلى المباراة النهائية.



ويدخل «النشامى» مواجهة الغد بحظوظ وافرة وطموحات كبيرة، باحثاً عن تحقيق إنجاز لافت للاقتراب أكثر من التتويج باللقب، بعدما سبق له الحصول على المركز الرابع في نسخة الأردن عام 1988، ويعول المغربي جمال السلامي مدرب منتخب الأردن، على الأداء الجماعي والتجانس في صفوف المنتخب، مع وجود العديد من الأسماء التي قدمت مستويات راقية، يأتي في مقدمتها علي علوان متصدر قائمة هدافي البطولة برصيد 4 أهداف، إضافة إلى محمد أبو زريق ومهند أبو طه، والحارس يزيد أبو ليلى، ويفتقد المنتخب الأردني جهود مهاجمه يزن النعيمات الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الأمامي للركبة خلال المواجهة الماضية أمام العراق بالدور نصف النهائي.