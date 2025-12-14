مهنة شقيق محمد صلاح تفرض نفسها على «الترند»

تصدر اسم شقيق النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما لفتت طبيعة عمله خارج الوسط الرياضي انتباه المتابعين، في مشهد أعاد طرح تساؤلات حول ثقافة العمل ونظرة المجتمع إلى عائلات النجوم.

وأظهر تداول منشورات على منصتي «فيسبوك» و«إكس» أن نصر، شقيق محمد صلاح، يعمل موظفًا بأحد البنوك في مدينة طنطا بمصر، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، وتحول إلى «تريند» خلال ساعات.

وأشاد قطاع واسع من الجمهور بعمل شقيق محمد صلاح واعتماده على نفسه، معتبرين أن الأمر يعكس ثقافة أسرية تقدر العمل والاستقلال، بعيدًا عن الاتكاء على ثروة النجم المصري.

وأكدت التعليقات الداعمة أن عائلة محمد صلاح معروفة بثقافة العمل والاعتماد على النفس، إذ دعم النجم المصري عددًا من المشروعات العائلية، من بينها مشروع لوالده في تجارة اللحوم، ومعرض أزياء لشقيقته، دون أن يتعارض ذلك مع فكرة أن يكون لكل فرد مساره المهني المستقل وخياراته الخاصة، بعيدًا عن الاعتماد على شهرة صلاح أو ثروته.