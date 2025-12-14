خطوة خارج الإطار التقليدي تسبق سفر صلاح إلى أمم أفريقيا

يستعد محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، للقيام بزيارة مفاجئة إلى المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، في توقيت غير معتاد يسبق التحاقه بمعسكر «الفراعنة» استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بحسب ما كشفته تقارير إعلامية سعودية.

وأفادت قناة «الرياضية» السعودية، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، بأن صلاح سيتوجه إلى مدينة جدة هذا الأسبوع، دون الكشف عن تفاصيل الزيارة أو طبيعتها، وهو ما فتح باب التكهنات حول أهدافها، في ظل غياب أي توضيح رسمي من اللاعب أو ممثليه حتى الآن.

وتأتي هذه الخطوة في توقيت صعب يعيشه النجم المصري مع ليفربول، بعدما غاب عن التشكيل الأساسي للمباراة الخامسة على التوالي، قبل أن يشارك بديلًا في مواجهة برايتون إثر إصابة جو غوميز، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال الأسابيع الماضية، تصاعدت التساؤلات حول مستقبل صلاح مع «الريدز»، عقب تصريحات علنية انتقد فيها المدير الفني الهولندي آرني سلوت، في أزمة انعكست لاحقًا باستبعاده من مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يعود للمشاركة محليًا.

وأعاد هذا القرار فتح باب السيناريوهات المحتملة لمسيرة صلاح خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع تراجع أرقامه التهديفية هذا الموسم، حيث اكتفى بتسجيل أربعة أهداف في 13 مباراة بالدوري، رغم كونه الهداف التاريخي للنادي في «البريميرليغ».

ويتزامن توقيت الزيارة مع العد التنازلي لانطلاق كأس الأمم الأفريقية المقررة في المغرب، حيث يستعد صلاح لقيادة منتخب مصر في استحقاق قاري جديد، وسط غموض يحيط بمستقبله مع ليفربول خلال فترة غيابه للمشاركة الدولية.