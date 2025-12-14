ريال مدريد يتلقى صدمة جديدة في ملف المدرب الجديد

تلقى نادي ريال مدريد صدمة جديدة في ملف المدرب الجديد، بعدما حسم الجدل المثار حول إمكانية تولي الألماني يورغن كلوب القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة، في ظل تصاعد الضغوط المطالبة بإقالة تشابي ألونسو بسبب تراجع النتائج محليًا وأوروبيًا.

وأكدت مصادر مقربة من كلوب، نقلًا عن أوليفر مينتزلاف المدير العالمي لكرة القدم في مجموعة «ريد بول»، أن المدرب الألماني لا يفكر حاليًا في العودة إلى التدريب، مفضلًا الاستمرار في مهامه الإدارية الجديدة بعيدًا عن ضغوط العمل اليومي داخل الملاعب، ليغلق بذلك الباب تمامًا أمام أي احتمال لانتقاله إلى سانتياغو برنابيو.

وجاء هذا القرار في توقيت صعب بالنسبة لريال مدريد، مع تزايد التكهنات حول مستقبل تشابي ألونسو بعد سلسلة من النتائج السلبية التي أعادت الحديث عن ضرورة التغيير الفني قبل فوات الأوان، خاصة في ظل تراجع الهيبة التنافسية للفريق خلال الأسابيع الأخيرة.

وأدى خروج اسم كلوب من دائرة الترشيحات إلى تضييق الخيارات أمام إدارة النادي الملكي، لا سيما مع تعقد عودة زين الدين زيدان، في ظل ارتباطه المحتمل بمشروع تدريب المنتخب الفرنسي خلفًا لديدييه ديشامب، ما يجعل أي قرار بالتغيير محفوفًا بالمخاطر.

ويضع هذا التطور تشابي ألونسو تحت ضغط مضاعف قبل الاستحقاقات المقبلة، إذ بات مطالبًا بقلب المعادلة سريعًا للحفاظ على منصبه، في وقت لا تبدو فيه إدارة ريال مدريد مالكة لخيارات جاهزة، وسط موسم لا يحتمل مزيدًا من التعثر.