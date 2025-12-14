بعد أزمته الأخيرة مع سلوت.. صلاح يمر من الصحفيين برد ساخر

بعد أزمته الأخيرة مع المدرب الهولندي آرني سلوت، لفت النجم محمد صلاح الأنظار بتصرف عفوي حمل قدرًا من السخرية الخفيفة، بعدما مر من أمام الصحفيين عقب فوز ليفربول على برايتون، رافضًا إجراء أي مقابلات إعلامية، في مشهد عكس استمرار حالة التوتر المحيطة بالنجم المصري خلال الفترة الأخيرة.

وشارك محمد صلاح في انتصار ليفربول بهدفين دون رد على برايتون، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث صنع الهدف الثاني بتمريرة حاسمة حولها إيكيتيكي إلى الشباك، ليؤكد حضوره الفني رغم الجدل الدائر خارج الملعب.

وعقب نهاية اللقاء، حاول عدد من الصحفيين استيقاف صلاح في المنطقة المختلطة للحصول على تصريحات سريعة، إلا أن قائد منتخب مصر اكتفى بابتسامة ورد ساخر قال فيه: «أسبوعان متتاليان؟ لا، لا، لا»، قبل أن يواصل طريقه دون التوقف للحديث، في لقطة أثارت تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

ويأتي هذا التصرف بعد أيام قليلة من الأزمة التي نشبت بين صلاح ومدربه آرني سلوت، عقب تصريحات اللاعب بعد مباراة ليدز يونايتد، والتي تسببت في استبعاده من مواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يعود مجددًا للمشاركة أمام برايتون عقب جلسة جمعته بالمدرب الهولندي.

ورغم الأجواء المشحونة، واصل صلاح كتابة أرقامه التاريخية بقميص ليفربول، بعدما انفرد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية مع نادٍ واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي، بوصوله إلى 277 مساهمة بين تسجيل وصناعة، ليبقى تأثيره داخل الملعب حاضرًا حتى في أصعب الأوقات.