لحظة خاصة في «أنفيلد».. صلاح يودع جماهير ليفربول

ودع محمد صلاح جماهير ليفربول داخل ملعب «أنفيلد» عقب نهاية مباراة برايتون، موجهًا التحية للمدرجات قبل السفر للانضمام إلى بعثة منتخب مصر المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025، في لقطة حملت الكثير من الهدوء والامتنان بين اللاعب وجمهوره.

وشارك صلاح في فوز ليفربول على برايتون بهدفين دون رد ضمن الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي، وترك بصمته بتمريرة حاسمة، قبل أن يتجه عقب صافرة النهاية مباشرة نحو الجماهير لتحيتهم، في وقت كانت فيه مدرجات أنفيلد ترد بأغنيتها الشهيرة «الملك المصري»، في مشهد يعكس العلاقة الخاصة بين الطرفين.

ومن المقرر أن يلتحق محمد صلاح بمنتخب مصر خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2025 التي تنطلق في المغرب يوم 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 18 يناير المقبل، ما يجعل مواجهة برايتون آخر ظهور له بقميص ليفربول قبل البطولة القارية.

وواصل صلاح كتابة التاريخ مع ليفربول، بعدما أصبح اللاعب الأكثر مساهمة تهديفية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص فريق واحد، بإجمالي 277 مساهمة بين تسجيل وصناعة، ليؤكد مجددًا مكانته كأحد أبرز أساطير النادي في العصر الحديث.