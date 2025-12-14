أرسنال يحصد ثلاث نقاط بالدوري الإنجليزي دون تسجيل مباشر

حصد أرسنال ثلاث نقاط ثمينة في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تفوق على وولفرهامبتون في مباراة درامية انتهت بهدفين مقابل هدف، دون أن يوقع أي لاعب من صفوفه على الأهداف بشكل مباشر، في سيناريو نادر يعكس غرابة كرة القدم.

وجاءت المواجهة ضمن الجولة السادسة عشرة من البريميرليغ، حيث عانى الفريقان في الشوط الأول من غياب الفاعلية الهجومية، قبل أن ينجح أرسنال في كسر الجمود بالدقيقة 70 بعدما سجل سام جونستون، حارس وولفرهامبتون، هدفًا بالخطأ في مرماه، مانحًا التقدم لأصحاب الأرض.

وفي الوقت الذي ظن فيه الضيوف أنهم عادوا بنقطة التعادل بعد هدف تولوالاس أروكوداري في الدقيقة 90، عاد سيناريو النيران الصديقة ليحسم اللقاء مجددًا، بعدما أحرز يرسون موسكيرا هدفًا عكسيًا في الدقيقة 94، ليمنح أرسنال فوزًا قاتلًا وثلاث نقاط كاملة.

وبهذا الانتصار، رفع فريق ميكيل أرتيتا رصيده إلى 36 نقطة في صدارة جدول الترتيب، مؤكدًا قدرته على الخروج بالمكاسب حتى في المباريات التي تغيب عنها اللمسة التهديفية المباشرة، بينما واصل وولفرهامبتون معاناته في قاع الترتيب، برصيد نقطتين فقط.