جماهير الأبيض: منتخبنا قادر على التتويج بكأس العرب



عبرت جماهير الكرة الإماراتية عن سعادتها بتأهل منتخبنا الوطني لنصف نهائي كأس العرب، بعد تخطيه عقبة حامل اللقب المنتخب الجزائري والمرشح القوي للمحافظة على لقبه، بفوز مثير بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، الأمر الذي أثار فرحة كبيرة في مدرجات الجماهير الإماراتية وعبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر الكثيرون أن الفوز جاء نتيجة طبيعية للروح القتالية التي ظهر بها رجال الأبيض في ميدان اللقاء، وحظي كل من ماجد راشد، متوسط ميدان المنتخب، والحارس حمد المقبالي، بإشادات واسعة بعد تألقهما في اللقاء، وحصول الحارس المقبالي على جائزة رجل المباراة.

وأكد الجمهور الإماراتي ثقته الكبيرة في أبطال الأبيض الإماراتي، ومتابعة نتائجه القوية وتجاوز عقبة المنتخب المغربي في دور الأربعة، والوصول إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب، لإسعاد الجمهور الإماراتي وتعويضه عن الخروج من كأس العالم بعد أن كان قريباً من بلوغ النهائيات.