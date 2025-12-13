منتخب الإمارات الأولمبي يواجه نظيره السعودي في نصف نهائي كأس الخليج



يواجه منتخبنا الوطني الأولمبي نظيره المنتخب السعودي على ملعب رقم 1 في منطقة اسباير زون بالعاصمة القطرية الدوحة في الساعة الثالثة و45 دقيقة عصراً بتوقيت الإمارات، في المباراة الأولى بالدور نصف النهائي للنسخة الأولى من بطولة كأس الخليج تحت 23 عاماً.



وتأهل «الأبيض الأولمبي» لخوض الدور قبل النهائي، بعدما حل في المركز الثاني بالمجموعة الثانية للبطولة برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن المتصدر المنتخب العراقي، والذي يلتقي مع نظيره المنتخب القطري على ملعب أسباير رقم 2 في الساعة الرابعة عصر اليوم أيضاً، في المباراة الثانية للدور قبل النهائي.



واستهل منتخبنا الوطني الأولمبي، مشواره في بطولة كأس الخليج، بالفوز بهدفين دون مقابل على عُمان، قبل الانتصار 3 ـ 1 على اليمن، ثم خسر في ختام دور المجموعات بهدف دون مقابل أمام المنتخب العراقي الذي خسر قبلها أمام اليمن 1 ـ 2، ثم تمكن من الفوز على عمان بهدفين نظيفين.



وتصدر المنتخب السعودي، المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على البحرين بخماسية نظيفة في الجولة الأولى، وعلى الكويت بهدف دون رد في الجولة الثانية، وتعادل في الجولة الثالثة والأخيرة 1 ـ 1 مع المنتخب القطري الذي حل ثانياً في المجموعة بفارق الأهداف عن «الأخضر» السعودي، بعدما نجح قبلها في الفوز على الكويت بثلاثية نظيفة، وعلى البحرين بهدف دون رد في الجولتين الأولى والثانية.