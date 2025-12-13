132 ألف مشجع إجمالي الحضور في مباريات منتخبنا



وصل إجمالي الحضور الجماهيري في مباريات منتخبنا الوطني الأربع، في بطولة كأس العرب في قطر، إلى 132 ألفاً و839 مشجعاً، وكان الحضور الأكبر في مباراة «الأبيض» والمنتخب الجزائري في الدور ربع النهائي الجمعة، ووصل الحضور إلى 50424 مشجعاً، ثم في مباراتنا مع مصر، ووصل إلى 36299 مشجعاً، ووصل في مباراتنا مع الأردن إلى 30759 مشجعاً، وكان الحضور الأقل في مباراتنا مع الكويت في ختام مباريات المجموعة الثالثة، ووصل إلى 15357 مشجعاً.



وشهدت مباراة السعودية والمغرب في دور المجموعات، الحضور الأكبر ووصل إلى 78131 مشجعاً، أما المباراة الأقل حضوراً فجمعت بين العراق والبحرين في دور المجموعات أيضاً، ووصل فيها الحضور إلى 9358 مشجعاً.



وفي بقية مباريات البطولة مع نهاية الدور ربع النهائي، حضر مباراة سوريا وتونس 26966 مشجعاً، ومباراة قطر وفلسطين 61475، ومباراة المغرب وجزر القمر 10246، والكويت ومصر 24632، والسعودية وعمان 21628، والسودان والجزائر 37143، والسعودية وجزر القمر 32219، وعمان والمغرب 37996، والأردن والكويت 35933، والبحرين والجزائر 20260، والسودان والعراق 38639، وسوريا وفلسطين 39571، وقطر وتونس 48151، والأردن ومصر 55658، والبحرين والسودان 21386، والعراق والجزائر 34148، والمغرب وسوريا 39167، والسعودية وفلسطين 77197، والأردن والعراق 43486 مشجعاً.