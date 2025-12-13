كأس العالم 2026.. آخر صفحة في كتاب الأساطير



يستعد ثلاثة من أكبر نجوم كرة القدم العالمية للظهور الأخير في كأس العالم 2026، بعد مرور عشرين عاماً على مشاركتهم الأولى في مونديال 2006، وهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش.



ويواصل الثلاثي كسر القواعد، بعدما أصبحوا الوحيدين بين لاعبي مونديال 2006 الذين يظهرون مجدداً في نسخة 2026، إذ يدخل ميسي بعمر 39 عاماً، ورونالدو في سن الـ41، بينما يخوض مودريتش البطولة وهو يبلغ 40 عاماً.



ويحاول ليونيل ميسي إضافة صفحة جديدة إلى سجله الاستثنائي بعدما حقق لقب كأس العالم في 2022، إذ يسعى إلى تكرار الإنجاز للمرة الثانية على التوالي.



ويستمر كريستيانو رونالدو في تمثيل محور ثابت داخل المنتخب البرتغالي، رغم ظهور جيل جديد يتقاسم معه الأدوار الهجومية والقيادية، لكن يحافظ النجم البرتغالي على مكانته كأيقونة البرتغال، ويخوض كأس العالم بهدف تمديد إرثه الدولي في آخر حضور على الساحة العالمية.



ويعود لوكا مودريتش إلى كأس العالم بثبات، قائد لا يعرف حدوداً للعمر، بعدما قاد كرواتيا إلى نهائي نسخة 2018 ثم نصف نهائي 2022، ليسجل مشاركة جديدة ويؤكد عزمه على وضع اللمسات الأخيرة في مسيرة امتدت لأكثر من عقدين.