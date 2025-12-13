ماجد راشد: طموح منتخب الإمارات الوصول إلى أبعد مدى في كأس العرب



أعرب ماجد راشد، لاعب منتخبنا الوطني، عن سعادته بتأهل «الأبيض» إلى نصف نهائي كأس العرب، بعد التغلب على المنتخب الجزائري 7-6 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما على استاد البيت، بالتعادل 1-1 في ربع نهائي البطولة المقامة في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.



وأكد اللاعب أن طموح منتخبنا الوصول إلى أبعد السلم التنافسي في البطولة العربية، وقال: «المنتخب الجزائر قدم مباراة كبيرة، وزاد من صعوبة اللقاء، والحمد لله أننا حققنا ما كنا نسعى إليه، وخرجنا ببطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي، ونحن نسعى بكل تأكيد إلى إكمال المشوار، وندرك مدى صعوبة مباراتنا المقبلة أمام المنتخب المغربي، وسنحاول خلالها تقديم أفضل ما لدينا من مستوى، والاستمرار بأدائنا بنفس الروح القتالية، ونكمل مشوارنا ونتأهل إلى المباراة النهائية».



وأتم قائلاً: «طوينا الآن صفحة لقاء الجزائر، وتركيزنا الأكبر الآن على مباراتنا أمام المغرب، ونشكر جمهورنا على الدعم والمساندة، وننتظرهم في مباراتنا يوم الاثنين المقبل، ونعدهم بالعمل على إسعادهم دائم».