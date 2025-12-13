سردار أزمون يبشر بعودته قريباً لقيادة هجوم شباب الأهلي



نشر الإيراني سردار أزمون، مهاجم شباب الأهلي، فيديو عبر حسابه على «إنستغرام»، وهو يؤدي تدريبات خاصة، وعلق على الفيديو بكلمة «قريباً»، منوهاً بذلك إلى قرب عودته إلى الملاعب، وقيادة خط هجوم «الفرسان» بعد اكتمال شفائه عقب العملية الجراحية الناجحة، التي خضع لها خلال أكتوبر الماضي.



وكان سردار أزمون قد تعرض للإصابة بكسر في الكاحل خلال إحدى الوحدات التدريبية لشباب الأهلي، وخضع بعدها لعملية جراحية ناجحة، ثم لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الطاقم الطبي من أجل عودته السريعة إلى الملاعب.



وشارك أزمون متأخراً مع شباب الأهلي هذا الموسم، بعدما تعرض في نهاية الموسم الماضي إلى إصابة أخرى، وأجرى بسببها عملية جراحية، أبعدته عن انطلاقة الموسم الحالي، ولم يشارك سوى دقائق قليلة حتى تعرض لإصابة، وتجدد معها غيابه عن الملاعب، ما أثر على القوة الهجومية لفريقه.