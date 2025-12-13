ذكاء المقبالي يحسم ركلات الترجيح



انتشر فيديو قصير على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح مدى ذكاء حارس مرمى منتخبنا حمد المقبالي، والذي نال جائزة رجل المباراة بعدما قاد «الأبيض» بتصديه لركلتي ترجيح إلى الفوز على المنتخب الجزائري 7-6، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.



ويظهر الفيديو حارس الجزائر فريد شعال وهو يلقي بزجاجة مياه عليها ورقة بزوايا تسديد لاعبينا في ركلات الترجيح، ويراها المقبالي ويحذر زملاءه اللاعبين قبل تسديد الركلات، وهو ما دفع أغلبهم إلى تغيير زاوية التسديد، ولذا حرص لاعبو منتخبنا على تحية المقبالي عقب المباراة، بالإضافة إلى احتفالية خاصة من الروماني اولاريو كوزمين، بالحارس الشاب المتألق.



ومن ناحيته أعرب حمد المقبالي عن سعادته الكبيرة بالمساهمة في قيادة منتخبنا، لتحقيق الفوز على الجزائر، والتأهل إلى نصف النهائي في البطولة، وقال، إن المنتخب الإماراتي استحق هذا الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي بعد الأداء القوي، الذي قدمه اللاعبون في المباراة.



وشدد على أن التغلب على الجزائر، حامل اللقب وأحد أقوى المرشحين، يؤكد أن الإمارات تملك فريقاً قادراً على الوصول بعيداً في البطولة، وهو متحفز لإسعاد جماهيره، التي ساندته في كل المواقف وخصوصاً الصعبة.



وعن تصديه لضربتي جزاء أوضح المقبالي أن تعليمات مدرب الحراس ساعدته كثيراً، ما مكنه من التصدي لركلتين، موجهاً الشكر لمدرب المنتخب على ثقته الكبيرة به، ومشاركته بشكل أساسي في البطولة.