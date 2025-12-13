كأس العرب 2025.. الصليبي يبعد يزن النعيمات ويضع الأردن أمام اختبار صعب

تلقى منتخب الأردن ضربة موجعة في توقيت بالغ الصعوبة، بعدما تأكد تعرض نجمه يزن النعيمات لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، لتنطفئ فرحة التأهل إلى نصف نهائي كأس العرب 2025، في ظل فقدان أحد أبرز مفاتيح اللعب الهجومية في صفوف «النشامى».

وتعرض النعيمات للإصابة خلال مواجهة الأردن أمام العراق في الدور ربع النهائي، بعدما اضطر لمغادرة أرضية الملعب عقب 14 دقيقة فقط من انطلاق اللقاء، وسط حالة من الصدمة داخل الجهاز الفني وبين زملائه، نظرًا للدور المؤثر الذي يمثله اللاعب داخل المنظومة الهجومية.

وأعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، عبر تقارير طبية رسمية، إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي، وهي من أخطر الإصابات التي تتطلب فترة غياب طويلة عن الملاعب، ما يعني نهاية مشواره في البطولة وابتعاده عن الاستحقاقات المقبلة مع المنتخب.

ورغم الغياب المبكر للنعيمات، أظهر المنتخب الأردني شخصية قوية، ونجح في تجاوز نظيره العراقي بهدف دون رد، سجله علي علوان من ركلة جزاء، ليحجز بطاقة العبور إلى نصف النهائي، في مباراة اتسمت بالتركيز والانضباط، وأشاد بعدها الجهاز الفني بروح اللاعبين وقدرتهم على التعامل مع الظروف الصعبة.

ويفرض غياب النعيمات تحديات إضافية على المدرب جمال السلامي، خاصة على المستوى الهجومي، مع اقتراب مواجهة نصف النهائي أمام المنتخب السعودي، وهي مباراة تتطلب جاهزية بدنية وفنية عالية لتعويض الغياب المؤثر.

وتتضاعف صعوبة الإصابة على يزن النعيمات في ظل الأنباء التي ربطت اسم اللاعب مؤخرًا بإمكانية الانتقال إلى النادي الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، قبل أن تلقي الإصابة بظلالها، في انتظار ما ستسفر عنه مرحلة العلاج والتأهيل.