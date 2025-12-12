خوسيه مواريس في «الشارقة» بعد رحيله عن الوحدة



أفادت مصادر موثوقه بأن المدرب البرتغالي خوسيه مواريس اقترب من تدريب أحد أندية الشارقة، بعد إنهاء علاقته مع نادي الوحدة، الجمعة، بدفعه الشرط الجزائي الذي تضمنه العقد بين الطرفين، وأكدت المصادر أن أحد أندية الشارقة الذي عانى خلال مشوار الموسم الحالي النتائج السلبية في مختلف المسابقات، أكمل اتفاقه مع المدرب البرتغالي الذي قدم تجربة ناجحة مع «العنابي» في الفترة السابقة من الموسم، ما شجع «الشرقاوي» على المحافظة على تواجده في ملاعب الإمارات، وتوقعت المصادر أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.