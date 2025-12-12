27 لاعباً في قائمة منتخب السودان المشاركة في أمم أفريقيا



أعلن المدرب الغاني جيمس كواسي أبياه، المدير الفني للمنتخب السوداني لكرة القدم، قائمة المنتخب المشارك في بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها المغرب، وتألفت القائمة من 27 لاعباً وهم: منجد النيل، وعلي أبوعشرين، محمد النور أبوجا، ومحمد إرنق، الطيب عبدالرزاق، ياسر عوض، بخيت خميس، عوض زايد، أحمد طبنجة، محمد كسرى، أبوعاقلة عبدالله، والي الدين خضر، عبدالرؤوف يعقوب، عمار طيفور، صلاح عادل، موسى كانتي، شادي عزالدين، عامر يونس، ياسر مزمل، محمد عبدالرحمن، جون مانو، محمد عيسى، أبوبكر عيسى، الجزولي نوح ومحمد تية أسد.



ويلعب منتخب صقور الجديان ضمن مجموعة تضم إلى جانبه الجزائر، وبوركينا فاسو، وغينيا الاستوائية ويستهل أولى مبارياته بمواجهة الجزائر 24 ديسمبر، قبل أن يواجه غينيا الاستوائية 28 ديسمبر ويختتم مبارياته بالمجموعة بلقاء بوركينا فاسو في 31 من الشهر نفسه.



وتابع المنتخب السوداني تحضيراته الميدانية من خلال المعسكر الذي يقيمه حالياً بقطر بعد خروجه من بطولة كأس العرب وينتظر أن يغادر إلى الرباط نهاية الأسبوع المقبل.