تمثال بطول 21 متراً.. تكريم يليق بميسي



أقام مشجعون هنود في كالكوتا تمثالاً لنجم كرة القدم ليونيل ميسي يبلغ ارتفاعه 21 متراً، تزامناً مع بدئه زيارة للبلاد، السبت، تستمر ثلاثة أيام، معتبرين أنه «تكريم يليق بحجمه».

ولن يتمكن ميسي الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات من حضور حفل إزاحة الستارة عن التمثال شخصياً، لأسباب أمنية.



ويرتفع هذا العمل الفني الضخم الذي يجسد النجم الأرجنتيني، حاملاً كأس العالم فوق طريق في المدينة الواقعة في شرق البلاد. وقال مونتي بول الذي تابع تصميم التمثال الحديد «هذا أكبر تمثال صنعته على الإطلاق. إنه مصدر فخر لي».



ولميسي في الهند، التي يصنّف منتخبها الوطني لكرة القدم في المراتب الأخيرة من تصنيف الفيفا (المركز 142، خلف لاتفيا وليبيريا)، شعبية تُضاهي تلك التي يتمتع بها نجوم الكريكيت المحليون.

ويبدأ ميسي جولة تستغرق ثلاثة أيام في كالكوتا، السبت، تشمل أيضاً حيدر آباد ومومباي والعاصمة نيودلهي. ومن المقرر أن يلتقي بنجم بوليوود شاروخان، بالإضافة إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي.