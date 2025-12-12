سلوت وصلاح.. «مباحثات سلام»



أكدت تقارير إعلامية عالمية أن اجتماعاً مهماً سيجمع بين آرني سلوت، مدرب ليفربول، ونجمه محمد صلاح، في محاولة لرأب الصدع الذي ظهر مؤخراً بين الطرفين، وبحسب ما نقلته تلك المصادر، فإن سلوت ألمح في تصريحاته الأخيرة إلى أن اجتماعاً سيعقد اليوم مع صلاح بهدف تحديد ما ستبدو عليه الأمور في الفترة المقبلة، في إشارة واضحة إلى أن الجلسة ستكون مفصلية وقد تحدد شكل العلاقة قبل استئناف المنافسات.



وتشير تقارير عدة إلى أن الاجتماع ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره «جلسة سلام»، هدفها تهدئة الأجواء وإعادة ترتيب العلاقة بين المدرب واللاعب، خصوصاً في ظل القيمة الكبرى التي يمثلها صلاح داخل الفريق، سواء كونه قائداً فنياً أو أحد أبرز اللاعبين الذين أسهموا في انتصارات عديدة للنادي خلال السنوات الماضية.



وبدا سلوت أكثر إيجابية في تصريحاته تجاه لاعبه المميز، مؤكداً أنه لا يرى أي سبب يجعله يفكر في رحيل لاعب بحجم محمد صلاح، مشدداً على أن وجوده يمثل إضافة لا يمكن التخلي عنها، معترفاً بأنه لعب دوراً مؤثراً في تحقيق العديد من الانتصارات سابقاً، هذا التوجه يعزز توقعات بأن الاجتماع قد يفتح الباب لإنهاء الأزمة وعودة المياه إلى مجاريها داخل غرفة الملابس وعودة محمد صلاح إلى موقعه الطبيعي داخل تشكيلة الفريق الإنجليزي.