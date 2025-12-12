رياض محرز يتقدم على رونالدو في سباق أفضل لاعب في الشرق الأوسط

يتقدم الجزائري رياض محرز نجم الأهلي السعودي على حساب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي في سباق جائزة " دبي غلوب سوكر" لأفضل لاعب في الشرق الأوسط، وبلغت نسبة التصويت لصالح لاعب الأهلي السعودي 37,7% مقابل 34,2% لرونالدو، وبفارق كبير عن الفرنسي كريم بنزيمة لاعب الاتحاد السعودي، الذي حصل على 14,2% يليه السعودي سالم الدوسري لاعب الهلال بـ13,9%.

وتستضيف دبي حفل النسخة السادسة عشرة لجوائز غلوب سوكر 28 ديسمبر الجاري، في فندق "أتلانتس"

وستكون المنافسة على أشدها بين محرز ورونالدو للفوز بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، حيث يواصل "الدون" التألق مع فريقه بعد أن قاد منتخب بلاده للفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم للمرة الثانية الصيف الماضي، كما يواصل تحطيم الأرقام القياسية في تسجيل الأهداف.

من جهته قاد محرز فريقه الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة وتألق بشكل لافت، محافظًا على مستواه العالمي الذي عُرف به في البطولات الأوروبية.

تُجمع الأرقام والإحصائيات على التألق الاستثنائي للنجم الجزائري في البطولة القارية، فخلال مسيرته مع الأهلي في المسابقة في الموسم الماضي، خاض محرز 13 مباراة، وتمكن من تسجيل 9 أهداف و تقديم 8 تمريرات حاسمة. وبالتالي فقد شارك بشكل مباشر في صناعة 17 هدفًا من أهداف فريقه، ما يجعله أحد أكثر المهاجمين تأثيرًا وحسمًا في دوري أبطال آسيا، كما أنه لعب 31 مباراة مع الأهلي في دوري روشن سجل خلالها 8 أهداف وصنع 12 هدفاً في الموسم الماضي.

وتربع رياض محرز على قمة لاعبي دوري أبطال آسيا للنخبة نسخة 2024 - 2025، حيث يعد الأكثر تقديمًا للمساهمات التهديفية، وعادل الرقم التاريخي للبرازيلي موريكي المسجل عام 2013 مع نادي غوانغجو إيفرغراند الصيني، الذي شارك بـ17 مساهمة تهديفية بعد تسجيله 13 هدفا و تقديم 4 تمريرات حاسمة.