بعد مباراة ماراثونية أمام فلسطين.. الأخضر السعودي يحجز مقعده في نصف نهائي كأس العرب

نجح المنتخب السعودي في عبور واحدة من أصعب مبارياته في كأس العرب 2025، وخطف بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي بعد مواجهة ماراثونية امتدت لـ120 دقيقة أمام منتخب فلسطين، وحسمت برأسية متأخرة لمحمد كنو على أرضية استاد لوسيل المونديالي.

وتقدم «الأخضر» السعودي في الدقيقة 56 عبر فراس البريكان من ركلة جزاء، بعد عرقلة من المدافع محمد صالح للنجم سالم الدوسري داخل المنطقة، قبل أن يرد منتخب فلسطين سريعًا بهدف رائع لعدي الدباغ في الدقيقة 64، ليعيد المواجهة إلى نقطة التعادل وسط إثارة كبيرة من الجانبين.

ومع انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-1، اتجه الفريقان للأشواط الإضافية التي ظهر فيها الإرهاق البدني بشكل واضح، قبل أن يخطف المنتخب السعودي بطاقة التأهل في الدقيقة 115، عندما أرسل سالم الدوسري كرة عرضية مثالية ارتقى لها محمد كنو ليضعها برأسه داخل الشباك معلنًا هدف التأهل.

وبهذا الفوز، يحجز المنتخب السعودي موقعه بين الأربعة الكبار في البطولة، منتظرًا الفائز من مواجهة الأردن والعراق، فيما يغادر المنتخب الفلسطيني البطولة بأداء بطولي أكسبه احترام الجماهير رغم الخسارة.