أزارو يقود المغرب إلى المربع الذهبي في كأس العرب 2025

بهدف حاسم في الدقائق الأخيرة، واصل المنتخب المغربي مسيرته القوية في كأس العرب بعد فوزه على المنتخب السوري بهدف دون رد، ليصبح أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي في النسخة المقامة بقطر.

وحسم وليد أزارو المواجهة بتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة 79، في مباراة غلب عليها الطابع التكتيكي والندية، قبل أن يميل الميزان لصالح «أسود الأطلس».

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء طرد اللاعب المغربي محمد مفيد في الدقيقة 90 إثر تدخل قوي على السوري أنس دهان، غير أن النقص العددي لم يغير من نتيجة المباراة التي انتهت بتفوق مغربي مستحق.

وبهذا الفوز، يحجز المنتخب المغربي مقعده في المربع الذهبي، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة الإمارات والجزائر مساء الجمعة لتحديد منافسه في نصف النهائي.