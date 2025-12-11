حارس من مصر أم فياريال؟ جيرونا يحدد احتياجات يناير

مع اقتراب فتح سوق الانتقالات الشتوي، بدأ نادي جيرونا الإسباني في رسم ملامح خطته لدعم مركز حراسة المرمى، واضعًا على طاولته اسمين بارزين للمنافسة على موقع الحارس الأول في الموسم المقبل.

وكشف الصحفي ماتيو موريتو، في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن إدارة جيرونا تفاضل حاليًا بين المصري مصطفى شوبير، حارس الأهلي، والإسباني دييغو كوندي، حارس فياريال، كخيارين رئيسيين لحسم صفقة الحراسة خلال انتقالات يناير.

وتأتي هذه التحركات بعد تقييم فني دقيق لإمكانيات الحارسين، في إطار بحث الجهاز الفني عن عنصر قادر على منح الخط الخلفي مزيدًا من الاستقرار خلال الوقت الحاسم من الموسم، سواء في الدوري الإسباني أو في الاستحقاقات الأخرى التي يخوضها النادي.

وتشهد أسهم مصطفى شوبير صعودًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، بعدما فرض نفسه بقوة مع الأهلي ولفت أنظار متابعين أوروبيين، بينما يمتلك دييغو كوندي خبرة في الملاعب الإسبانية عبر تجربته مع فياريال، ما يجعله منافسًا مباشرًا في سباق الحارس الجديد لجيرونا.