أزمة أرقام وصيحات استهجان.. ملف فينيسيوس مع مدريد يعود لنقطة الصفر

تعود أزمة فينيسيوس جونيور داخل ريال مدريد إلى الواجهة من جديد، بعد الزيارة المفاجئة لوكيل أعماله لمقر النادي اليوم الخميس، في توقيت تشهد فيه علاقة اللاعب بالجماهير تراجعًا واضحًا، مقابل أرقام ضعيفة ومسار تفاوضي متعثر أعاد ملف التجديد مع الميرنغي إلى نقطة الصفر.

وأشارت التقارير الإسبانية إلى أن تاتا، وكيل أعمال فينيسيوس، وصل صباح اليوم إلى مكاتب ريال مدريد، في ظل مفاوضات متوقفة بشأن تمديد عقد المهاجم البرازيلي، رغم أن عقده الحالي يمتد حتى صيف 2027.

ورصد برنامج «تشيرينغيتو» لحظة وصول الوكيل، الذي رفض الإدلاء بأي تصريح يتعلق بمستقبل اللاعب أو ردود فعل الجماهير ضده مؤخرًا.

وتتزامن هذه الزيارة مع أداء باهت يقدمه فينيسيوس هذا الموسم؛ إذ سجل 5 أهداف فقط وصنع 7 في 22 مباراة، في أسوأ حصيلة له منذ انضمامه إلى ريال مدريد، كما فشل في هز الشباك خلال آخر 15 مباراة لعبها الفريق منذ أكتوبر الماضي، ما ساهم في تصاعد حدة الغضب الجماهيري ضده داخل سانتياغو برنابيو.

ورغم تراجع المستوى، يتمسك فينيسيوس بعدة شروط مالية وإدارية قبل الموافقة على التجديد، بينما تدرس إدارة ريال مدريد بدقة الخيارات المطروحة لإنهاء الملف قبل أن يدخل مرحلة أكثر تعقيدًا، خصوصًا في ظل وجود عروض خارجية ضخمة من بينها عرض سعودي يصل إلى مليار يورو لمدة خمس سنوات.

ولا يزال فينيسيوس يحافظ على قيمة سوقية مرتفعة تبلغ 150 مليون يورو وفق آخر تحديث لموقع «ترانسفر ماركت»، ما يعكس مكانته في سوق الانتقالات رغم الأزمة الفنية الحالية.