صدام داخل الكاميرون.. إيتو يبعد أبو بكر عن أمم أفريقيا لحماية رقمه التاريخي

كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية عن قرار أثار موجة غضب واسعة، بعدما أفادت بأن رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو لعب دورًا مباشرًا في استبعاد فينسنت أبو بكر من قائمة المنتخب المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، خوفًا من اقتراب اللاعب من تحطيم رقمه القياسي في عدد الأهداف الدولية.

وبحسب الصحيفة، فإن إيتو، الهداف التاريخي للكاميرون برصيد 56 هدفًا، شعر بالقلق من بلوغ أبو بكر حاجز 45 هدفًا، ما يجعل إمكانية تجاوزه للرقم خلال البطولة المقبلة احتمالًا واردًا، وهو ما دفعه وفق التقرير للتدخل في الاختيارات الفنية وإبعاد المهاجم المخضرم عن القائمة.

وأثار الخبر جدلًا واسعًا في الشارع الكاميروني والإفريقي، خاصة أن أبو بكر يعد من أبرز لاعبي المنتخب خلال السنوات الماضية، كما أن استبعاده جاء رغم جاهزيته الفنية والبدنية، الأمر الذي فتح الباب أمام تساؤلات بشأن تأثير الحسابات الشخصية على قرارات المنتخبات الوطنية.

وبينما لم يصدر أي تعليق رسمي من الاتحاد الكاميروني بشأن ما نشر، يظل الغضب الجماهيري حاضرًا تجاه خطوة تنظر إليها على أنها تضع الأرقام الفردية فوق مصلحة المنتخب، وسط مطالبات بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء استبعاد مهاجم صاحب بصمة كبيرة في تاريخ «الأسود غير المروضة».