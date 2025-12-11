كواليس الساعات الأخيرة.. قائمة منتخب مصر لكأس أمم أفريقيا 2025



عاش الجهاز الفني لمنتخب مصر ساعات مصيرية، قبل إرسال القائمة النهائية لكأس أمم أفريقيا 2025، شهدت نقاشات وتقييمات بين الجهازين الفني والطبي، في محاولة للوصول إلى التشكيل الذي يمنح المنتخب أكبر قدر من التوازن قبل السفر إلى المغرب. وكان حسام حسن قد أعلن قائمة مكونة من 28 لاعباً لمعسكر المنتخب الأخير، قبل أن تعود الفكرة التقليدية لمراجعة الأسماء وتقييم الجاهزية، وخلال الساعات الأخيرة، راودته فكرة إجراء تعديل محدود، يتمثل في استبعاد مصطفى فتحي لاعب بيراميدز، وضم أحمد عاطف «قطة» بدلاً منه.



ولم يكن القرار سهلاً، بل جاء نتيجة نقاشات داخلية، وقلق طبي حول جاهزية اللاعب، الأمر الذي دفع الجهاز الطبي للمنتخب إلى فتح خط اتصال مباشر مع الجهاز الطبي لبيراميدز لحسم الموقف، وجاء الرد واضحاً، مصطفى فتحي جاهز بدنياً، ولا يعاني من أي مشكلة تهدد مشاركته في البطولة، وكانت تلك الشهادة الطبية فاصلة في إنهاء الجدل قبل ساعات من إرسال القائمة النهائية.



وبناءً على المعطيات الطبية والفنية، فضل حسام حسن تثبيت قائمته دون أي تغيير، حفاظاً على الانسجام الذي بني عليه برنامج الإعداد، وتجنباً لإرباك التحضيرات قبل انطلاق البطولة. ومع اعتماد القائمة وإغلاق باب التعديلات، يخطو المنتخب المصري نحو «كان 2025» بقائمة مستقرة، جاءت بعد متابعة دقيقة، امتدت حتى اللحظة الأخيرة قبل إرسال الأسماء إلى الاتحاد الأفريقي.



وجاءت قائمة منتخب مصر، كالتالي: حراس المرمى: محمد صبحي، محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، خط الدفاع: أحمد عيد، محمد هاني، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، محمد حمدي، خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، محمود تريزيغيه، أحمد سيد زيزو، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، محمد صلاح، عمر مرموش، خط الهجوم، صلاح محسن، أسامة فيصل، مصطفى محمد.