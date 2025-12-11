الهلال السوداني يدخل في صراع الحصول على خدمات نجم فلسطين



أكدت مصادر مطلعة أن حامد حمدان، متوسط ميدان المنتخب الفلسطيني ونادي بتروجيت المصري، أصبح مطلوباً بشدة لأندية كبيرة في الشرق الأوسط بعد تألقه اللافت مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب المقامة حالياً بقطر، وذكرت المصادر أن الهلال السوداني دخل في السباق للتعاقد مع حمدان، مقدماً عرضاً تبلغ قيمته مليون دولار، وسط منافسة كبيرة من أندية الأهلي والزمالك والبنك الأهلي المصري والشمال القطري.

وقدم حمدان نفسه لاعباً صاعداً متميزاً في بطولة كأس العرب ليسهم مع زملائه في تأهل المنتخب الفلسطيني إلى ربع نهائي البطولة، وينتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات بخصوص سباق التفاوض مع اللاعب.