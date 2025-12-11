الأردن والعراق.. طموح مشروع بالتأهل إلى قبل نهائي كأس العرب



يواجه المنتخب الأردني نظيره العراقي، في الساعة السادسة والنصف من مساء غد الجمعة بتوقيت الإمارات، على استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب، ويتطلع كل منتخب لخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي في البطولة، والاقتراب من تحقيق إنجاز جديد، بعدما تمكنا من عبور دور المجموعات بأفضلية واضحة، عندما تصدر المنتخب الأردني المجموعة الثالثة، في حين وجد منتخب العراق ثانياً في مجموعته الرابعة.



وبلغ منتخب الأردن مرحلة ربع النهائي بالعلامة الكاملة بعد فوزه على الإمارات في الجولة الأولى 2-1، وتغلب بعدها على نظيره الكويتي في الجولة الثانية 3-1، قبل اختتام دور المجموعات بتجاوز المنتخب المصري بثلاثية نظيفة، ودوّن المنتخب الأردني وصيف كأس آسيا 2023، والمتأهل لنهائيات مونديال 2026، حضوراً لافتاً خلال مرحلة المجموعات بظهور راقٍ، ليغرد خارج السرب، مؤكداً أنه مرشح بارز للتتويج بلقب النسخة الحالية من البطولة.



ويدخل المنتخب الأردني مواجهة الغد بحظوظ وافرة، وطموحات كبيرة، باحثاً عن تحقيق إنجاز لافت للاقتراب أكثر من التتويج باللقب، بعدما سبق له الحصول على المركز الرابع في نسخة عام 1988، التي استضافتها الأردن، ويعول مدربه المغربي جمال السلامي على مجموعة من الأسماء، التي تألقت بشكل كبير في المباريات الثلاث الماضية على غرار علي علوان متصدر قائمة هدافي البطولة الحالية برصيد 3 أهداف، إلى جانب يزن النعيمات ومهند أبو طه، والحارس يزيد أبو ليلى.



في المقابل يسعى المنتخب العراقي الطامح للقب الخامس، بعدما سبق له التتويج في أعوام 1964 و1966 و1985 و1988، لمواصلة مشواره في النسخة الحالية، ويعي أنه أمام عقبة صعبة في ظل القدرات الفنية العالية لمنافسه، واستطاع منتخب العراق حجز مقعده في ربع النهائي بالفوز على البحرين في الجولة الأولى 2-1، ليتغلب على المنتخب السوداني بهدفين نظيفين في الجولة الثانية، قبل أن يخسر أمام نظيره الجزائري بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة والأخيرة، ليجمع 6 نقاط، وضعته في وصافة المجموعة.



ويضع الأسترالي غراهام أرنولد، مدرب المنتخب العراقي، ثقته في بعض اللاعبين، الذين يملكون خبرة واسعة في مثل هذه البطولات على غرار المهاجم أيمن حسين ومهند علي وعلي جاسم، إضافة إلى أمجد عطوان والحارس أحمد باسل، وعلى صعيد المواجهات المباشرة بين المنتخبين في كأس العرب مالت الكفة لمصلحة المنتخب العراقي، الذي تمكن من الفوز في المباريات الثلاث، التي جمعتهما على مدار تاريخ مشاركتهما في البطولة منذ انطلاقتها عام 1963.