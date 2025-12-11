المنتخب الفلسطيني مزيجاً من دول المهجر والمحليين



يجمع منتخب فلسطين المشارك في بطولة كأس العرب لكرة القدم، والمقامة في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري، مزيجاً من اللاعبين المنتمين لمختلف المدن الفلسطينية، إلى جانب مجموعة أخرى ممن اللاعبين الذين جمعهم حب الوطن على الرغم من اختلاف أماكن ميلادهم وحياتهم.



ويضم المنتخب الفلسطيني مجموعة من لاعبي المهجر، وأبرزهم ميلاد ترمنيني من السويد لاعب الشمال القطري، ومصطفى زيدان من السويد لاعب روسينبورغ النرويجي، وأحمد القاق من الولايات المتحدة الأمريكية لاعب نورث كارولينا الأمريكي، خالد أبو الهيجا من ألمانيا لاعب نورنبيرغ الألماني، وياسر حمد من إسبانيا لاعب الغرافة القطري.



أما من الأراضي الفلسطينية فيشارك في البطولة العربية اللاعبون من غزة، محمد صالح وحامد حمدان وخالد النبريص، ومن الضفة الغربية، عدي الخروب لاعب الأهلي بنغازي الليبي، ووجدي نبهان ومصعب البطاط مدافع نادي قطر، ومن القدس، عدي الدباغ وزيد قنبر وتامر صيام، ومن المدن المحتلة عميد محاجنة لاعب الريان القطري، وأحمد طه، ورامي حمادة حارس مرمى المرخية القطري.