نهاية مشوار علاء زهير في كأس العرب



انتهى مشوار المدافع علاء زهير، مع منتخبنا الوطني الأول في بطولة كأس العرب المقامة في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري، وذلك بعدما أكدت الفحوصات الطبية إصابته بتمزق في الكاحل وغيابه عن الملاعب لمدة تراوح من 6 إلى 8 أسابيع، لتلقي العلاج والتجهيز لخوض المباريات.



وكان علاء قد تعرض للإصابة خلال مباراة منتخبنا ونظيره المصري، والتي انتهت بالتعادل 1-1، وتم تبديله في الدقيقة 30، وغاب بعدها عن لقاء منتخبنا ونظيره الكويتي، والذي انتهى لمصلحة «الأبيض» بنتيجة 3-1.



ويتوقع أن يؤثر غياب علاء الطويل عن الملاعب في فريقه الوحدة المنافس في دوري أدنوك للمحترفين، والذي يحتل المركز الثاني برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن العين في الصدارة، كما يخوض الوحدة مواجهة قوية أمام الجزيرة بعد غد السبت، في إياب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعدما حسم الوحدة لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة، إضافة إلى مشاركة الوحدة وتأهله إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا للنخبة.