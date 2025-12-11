منتخبا الإمارات والجزائر.. مواجهة قوية في ربع نهائي كأس العرب



تتجه الأنظار، في الساعة التاسعة والنصف من مساء غد الجمعة بتوقيت الإمارات، إلى استاد البيت في قطر، لمتابعة مواجهة منتخبنا الوطني ونظيره المنتخب الجزائري، في ختام الدور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم، وينتظر أن تحمل المباراة طابعاً تنافسياً كبيراً، ليس فقط بسبب حسابات التأهل، بل لأنها تجمع بين منتخبين لم يلتقيا منذ 2010، في ظروف مختلفة تماماً، وبطموحات متباينة.



وقدم منتخبنا أفضل أداء في الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة بفوز مهم 3-1 على الكويت، يوم الثلاثاء الماضي، ليحسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي على حساب مصر، بعدما كانت الخسارة أمام الأردن والتعادل 1-1 مع مصر، قد وضعتا «الأبيض» على حافة الإقصاء، وستكون الجزائر منافساً صعباً، رغم أنها أظهرت بعض الثغرات، التي قد يسعى منتخبنا لاستغلالها في المباراة، التي يديرها حكم الساحة الأردني أدهم مخادمة، ويعاونه مواطناه حكماً مساعداً أول محمد الخلف، وحكماً مساعداً ثانياً أحمد الرويلي، ومعهم خوان كالديرون حكماً رابعاً، وحكم تقنية الفيديو ألين تشابمن، ومساعده السعودي عبد الله الشهري.



ويخوض «الأبيض» الإماراتي الدور ربع النهائي بروح مختلفة وثقة متنامية، بعدما قلب التوقعات في دور المجموعات ونجح في انتزاع بطاقة التأهل باحتلال وصافة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، إلى جانب الأردن متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، وعلى حساب منتخبي مصر المتأهل إلى كأس العالم 2026، والكويت، اللذين حصلا على نقطتين ونقطة واحدة بالترتيب.

ويعتمد منتخبنا بقيادة مدربه الروماني، أولاريو كوزمين، على مجموعة متجانسة من اللاعبين في كل الخطوط، مع تنظيم تكتيكي أثبت فعاليته، إضافة إلى رغبة اللاعبين الكبيرة في تعويض الإخفاق في التأهل إلى نهائيات مونديال 2026، ومواصلة المشوار في البطولة، وحصد لقبها للمرة الأولى.



بينما تدخل الجزائر، حامل اللقب، المباراة بعد تصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط على حساب السعودية 6 نقاط، وعمان 4 نقاط، وجزر القمر بلا رصيد، وسط ترشيحات قوية بمواصلة المشوار للاحتفاظ بلقبه، بفضل جودة لاعبيه وتجانس المجموعة، إضافة إلى الأداء القوي، الذي قدمه في دور المجموعات، مع امتلاكه عناصر مهارية مميزة وقادرة على صنع الفارق في كل الخطوط.



ويأمل منتخبنا إلى مواصلة مشواره في البطولة، وكتابة أول فوز رسمي على الجزائر، والوصول إلى أبعد نقطة، فيما يسعى المنتخب الجزائري إلى تأكيد أفضليته التاريخية، والمضي بثقة نحو الاحتفاظ بلقبه العربي للمرة الثانية توالياً، ووفق سجلات المواجهات التاريخية لم يلتقِ المنتخبان منذ عقد ونصف، واقتصرت مبارياتهما على 6 مواجهات فقط، بواقع 5 وديات، ولقاء وحيد في كأس فلسطين عام 1973، وانتهى لصالح الجزائر بهدفين نظيفين.

وفي المباريات الودية الخمس فازت الجزائر مرتين عامي 2008 و2010 بنفس النتيجة 1-0، فيما فازت الإمارات مرة واحدة عام 1988 بهدفين نظيفين، وكان التعادل في مواجهتين، الأولى عام 1988 بنتيجة 1-1، وعام 1992 بدون أهداف.